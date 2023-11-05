Також думкою із 24 Каналом поділився експерт-міжнародник Станіслав Желіховський. На його думку, Ізраїлю потрібно знайти золоту середину в досягненні перемоги над ХАМАС без перетворення Гази на попіл.

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В чому полягає дилема Нетаньягу

Уряд Нетаньягу опинився на роздоріжжі: з одного боку, він хоче показати своїм громадянам, що буде рішучим у відповідь за вчинені ХАМАС злочини. Це зумовлено тим, що, за непідтвердженими повідомленнями, Нетаньягу легковажно віднісся до попереджень про можливе вторгнення.

Водночас на шляху до цього Ізраїль змушений давати собі раду з серйозним тиском Заходу та США. Спочатку це були застереження про те, що починаючи вторгнення в Сектор Гази, Ізраїль повинен мати чіткий план на подальшу долю регіону. Згодом, коли широке медійне висвітлення отримали суперечливі дії ізраїльської армії, посилилися заклики до перемир’я та звинувачення у воєнних злочинах.

Чому США намагаються врегулювати конфлікт Америка є історичним партнером Ізраїля, який завжди допомагав йому відбивати напади й підтримував навіть у суперечливих випадках. Разом із тим, напередодні війни США брали активну участь у врегулюванні відносин між Ізраїлем та Саудівською Аравією, які через агресію ХАМАС тимчасово призупинені. Близький Схід став важливим для США регіоном після війни у Перській затоці та операції з повалення Саддама Хусейна. Вашингтон зацікавлений у його стабільності, адже його важливість для забезпечення світу нафтою годі переоцінити. Водночас в країнах регіону є сильні антизахідні настрої та Іран, який проводить агресивну зовнішню політику, нарощуючи вплив на різноманітні угруповання. З огляду на ці фактори, Вашингтон намагається балансувати бажання Тель-Авіву помститися терористам і запобігання ескалації конфлікту через залучення у нього інших країн.

"Для Нетаньягу знищення ХАМАС є питанням продовження політичної кар’єри. Водночас у випадку, якщо ізраїльські військові діятимуть занадто жорстко, це може спричинити небажані для країни наслідки. Між цими двома полюсами йому потрібно буде обрати золоту середину", – припустив експерт-міжнародник.

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