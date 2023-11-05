Журналісти The Telegraph зазначили, що балістичну ракету запустили єменські хусити, яких активно підтримує іранська влада. Ракету збили за допомогою ізраїльської системи ППО – Arrow.

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Як Ізраїль збив балістичну ракету поза атмосферою

Автори матеріалу наголосили, що єменська ракета пролетіла понад 1600 кілометрів над Аравійським півостровом і мала прямувати до ізраїльського портового міста Ейлат. Водночас на відео, яке опублікувало Міністерство оборони Ізраїлю видно, як ледве помітну циліндричну балістичну ракету заміняє яскравий спалах і вибух.

У ЦАХАЛ зазначили, що військово-повітряні сили Ізраїлю прослідкували за траєкторією ракети й перехопили її у "найбільш відповідний час".

Зрештою журналісти зазначили, що найімовірніше ізраїльтяни змогли перехопити єменську ракету за допомогою системи Arrow. Так, на фотографіях із Ейлата видно сліди диму від перехоплювача, а жителі міста повідомляли, що чули потужний вибух із землі.

Автори зазначили, що, хоча Ізраїль оприлюднив небагато подробиць про перехоплення, відомо, що на озброєнні ізраїльських військово-повітряних сил є кілька батарей системи Arrow 2, яка використовує гіперзвуковий перехоплювач для знищення ракет у космосі.

Водночас ракета, яку збив Ізраїль – це Qader, що є вдосконаленою версією іранської розробки Shahab 3.

Зверніть увагу! Ракета Qader має довжину понад 15,2 метра, несе осколково-фугасну боєголовку та має радіус дії, який дозволяє хуситам атакувати всю територію Ізраїлю.

У виданні наголосили, що систему Arrow раніше використовували у 2017 році для того, щоб збити сирійську ракету "земля-повітря" С-200, яка прямувала до одного з ізраїльських міст. Однак перехоплення єменської ракети стало першим випадком, коли Arrow 2 застосували з початковою метою.

Один з ізраїльських чиновників сказав журналістам, що успішне перехоплення – це набагато більше, ніж захист жителів Ейлата та завдавання удару по хвалькуватості хуситів.

Насамперед це доводить Ірану, який стояв за запуском і постачанням ракети, що Ізраїль має здатність діяти проти його ракетної програми, і це має набагато ширші наслідки для регіонального конфлікту,

– зауважив він.

У виданні також зазначили, що після нападу ХАМАС на Ізраїль, хусити чотири рази запускали безпілотники, крилаті та балістичні ракети по Ізраїлю. Зокрема, вони стали на сторону палестинців і обіцяли зробити все "щоб допомогти палестинцям перемогти".