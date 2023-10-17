Генерал США приехал в Израиль для переговоров с ЦАХАЛом. Также он очертит военную поддержку США стране.

Обратите внимание Зеленскому отказали в визите солидарности в Израиль: в СМИ назвали причину

Главный генерал США прибыл в Израиль

Так, генерал США Майкл Курилла, возглавляющий центральное военное командование и контролирующий американские силы на Ближнем Востоке, совершил необъявленный визит в Израиль.

Я здесь, чтобы убедиться, что у Израиля есть то, что ему нужно для защиты, особенно сосредоточиваясь на том, чтобы избежать расширения конфликта другими сторонами,

– заявил Курилла.

Он должен встретиться с военным руководством Израиля и очертить военную поддержку США государству.

В Армии обороны Израиля подтвердили, что генерал утром 17 октября приземлился в Израиле. В рамках визита он встретится с начальником Генштаба и проведет совместную оценку ситуации с ним и министром обороны.

Байден посетит Израиль

К слову, американский президент Джо Байден также планирует посетить Израиль. Визит состоится 18 октября.

Во время своего визита Байден "услышит от Израиля, как он будет проводить свои операции таким образом, чтобы свести к минимуму жертвы гражданского населения и обеспечить поступление гуманитарной помощи гражданским лицам в Газе".

Отметим, что недавно Владимир Зеленский попросил приехать в Израиль в знак поддержки, однако его просьбу отклонили. Отказ объяснили "неподходящим" для визита временем.