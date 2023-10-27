О расширении наземной операции рассказал представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари во время брифинга. Он отметил, что сухопутные войска Израиля сделают это вечером 27 октября.

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Наземные силы расширяют активность, – ЦАХАЛ

По словам Даниэля Хагари, за последние часы участилось количество атак на Сектор Газа. Он добавил, что вечером пятницы расширят наземную деятельность. Предшествовали этому наступательные активности последних дней, которые осуществляли сухопутные войска Израиля.

Военно-воздушные силы активно атакуют подземные цели и террористические инфраструктуры. После наступательной деятельности, которую мы провели в последние несколько дней, сегодня вечером наземные силы расширяют свою активность,

– подчеркнул Хагари.

Представитель ЦАХАЛ отметил, что Израиль в дальнейшем будет атаковать Газу и ее окрестности. Также призывают жителей города и его окрестностей отправляться на юг, чтобы не рисковать собственными жизнями.

Хагари подчеркнул, что армия Израиля действует мощно во всех измерениях. И делает это для того, чтобы достичь целей войны.

Взрывы в Секторе Газа вечером 27 октября: смотрите видео

Известно, что Израиль нанес массированный артиллерийский и танковый удар по Сектору Газа. Там не работает ни интернет, ни телевидение, ни электроэнергия. Между тем, боевики в Газе объявили о мобилизации своих группировок.

Отметим, что в ХАМАС утверждают, что Сектор Газы атаковали "с суши, моря и воздуха". Напомним, что 7 октября боевики именно так напали на Израиль, сначала запустив по нему тысячи ракет.

Местные СМИ пишут также, что сирены воздушной тревоги раздаются в Ашкелоне на юге Израиля и в районах, прилегающих к Сектору Газа.