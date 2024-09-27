Об этой ситуации сегодня, 27 сентября. сообщило издание The Times of Israel. СМИ пишут, что сейчас там разрушено по меньшей мере четыре здания и много пострадавших.

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Израиль ударил по столице Ливана

Пресс-секретарь ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что главный штаб боевиков был построен по соседству с гражданскими домами в районе Дахия, который является оплотом "Хезболлы" в Бейруте. По его словам, никаких изменений в инструкции для израильских гражданских лиц нет.

Всех подробностей удара контр-адмирал пока не раскрыл. В то же время по сети распространяются кадры, на которых в небе над Бейрутом видно много черного дыма. Предыдущая атака на столицу Ливана произошла всего несколько дней назад, 24 сентября.

ЦАХАЛ ударил по Бейруту: смотрите видео

За последние недели Израиль ликвидировал большую часть высшего руководства террористической группы Хезболла. Как сообщили источники в израильских СМИ, сейчас Израиль проверяет, был ли лидер "Хезболлы" Хасан Насралла в штаб-квартире террористической группы в Бейруте.

СМИ пишут, что целью израильского удара по Бейруту был лидер "Хезболлы", он,по предварительным данным, жив.

Над Бейрутом поднимается черный дым: смотрите видео

Напомним, Израиль нанёс удар по столице Ливана 24 сентября. Авиаудар пришелся на дом в районе Гобейри. Между тем спасатели, связанные с Хезболлой, сообщают, что в результате этого удара погибли три человека. Их личности не установлены.