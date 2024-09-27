Про цю ситуацію сьогодні, 27 вересня. повідомило видання The Times of Israel. ЗМІ пишуть, що наразі там зруйновано щонайменше чотири будівлі та багато постраждалих.

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Ізраїль вдарив по столиці Лівану

Прессекретар ЦАХАЛ контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що головний штаб бойовиків був збудований по сусідству з цивільними будинками в районі Дахія, який є оплотом "Хезболли" у Бейруті. За його словами, жодних змін в інструкції для ізраїльських цивільних осіб немає.

Усіх подробиць удару контрадмірал поки не розкрив. Водночас мережею ширяться кадри, на яких у небі над Бейрутом видно багато чорного диму. Попередня атака на столицю Лівану сталася лише кілька днів тому, 24 вересня.

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За останні тижні Ізраїль ліквідував більшу частину найвищого керівництва терористичної групи Хезболла. Як повідомили джерела в ізраїльських ЗМІ, наразі Ізраїль перевіряє, чи був лідер "Хезболли" Хасан Насралла в штаб-квартирі терористичної групи в Бейруті.

ЗМІ пишуть, що ціллю ізраїльського удару по Бейруту був лідер "Хезболли", він,за попередніми даними, живий.

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Нагадаємо, Ізраїль завдав удару по столиці Лівану 24 вересня. Авіаудар припав на будинок у районі Гобейрі. Тим часом рятувальники, пов'язані з Хезболлою, повідомляють, що внаслідок цього удару загинули троє людей. Їхні особи не встановлені.