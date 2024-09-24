Про цілеспрямований удар по Бейруту офіційно повідомили ЦАХАЛ у своєму телеграм-каналі.

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Що відомо про удар по Бейруту

Ізраїльські військові написали, що подробиці опублікують пізніше. Проте видання The Times of Israel з посиланням на джерела заявило, що ціллю цієї атаки міг бути командир Хезболли. Однак його ім'я не розкривають. Також у повідомленні не сказано, чи залишився він живим.

Джерела відмовляються назвати конкретних осіб, які зазнали удару, і кажуть, що їхня доля невідома. Авіаудар припав на будинок у районі Гобейрі,

– мовиться в повідомленні.

Тим часом рятувальники, пов'язані з Хезболлою, повідомляють, що внаслідок цього удару загинули троє людей. Їхні особи не встановлені.

Удар по Бейруту: дивіться відео

Ізраїль та Ліван обмінюються взаємними звинуваченнями

CNN з посиланням на представника ізраїльських військових написало, що від опівночі Хезболла запустила понад 100 снарядів у бік Ізраїлю. Більшість ракет сили ППО перехопили, однак пошкоджені деякі будівлі на півночі країни.

Водночас МОЗ Лівану заявляє, що внаслідок ізраїльських авіаударів 23 вересня загинули нібито понад 500 людей, серед яких жінки та діти. Також ліванська сторона заявляє про близько двох тисяч поранених.