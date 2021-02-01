Пандемия COVID-19: Израиль существенно увеличил штрафы за нарушение карантина
В Израиле на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в стране увеличили размер взыскания за несоблюдение карантина. Отныне нарушители могут заплатить до 3 тысяч долларов штрафа.
Источник: Times of Israel
Соответствующий законопроект об увеличении штрафов и продолжении локдауна до 5 февраля правительство страны приняло в пятницу, 29 января.
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Новые ограничения для граждан Израиля
Кабинет министров Израиля также принял и другие карантинные ограничения для своих граждан:
- Людям запрещено отходить от своих домов дальше чем на 1 километр.
- Единственным исключением станут те лица, которые идут на работу, на вакцинацию или за продуктами.
- Супермаркеты будут работать в обычном режиме.
- На открытом воздухе могут собираться не более 10 человек, в помещение – не более 5. Это ограничение распространяется и на синагоги.
- Также гражданам запрещено ходить в гости.
- Общественный транспорт продолжит работать в сокращенном формате.
Кроме этого, Правительство продлило запрет на работу аэропорта Бен Гурион до полуночи 7 февраля. Закрытыми остаются и наземные пограничные переходы.
Отмечается, что указанное решение было принято на фоне массового нарушения правил ортодоксальными верующими. Еще одной причиной продолжения локдауна и удвоения штрафов стал высокий уровень инфицирования и смертности от коронавируса в стране.
Коронавирус в Израиле: коротко
- По состоянию на 1 февраля 2021 года в Израиле зафиксировали более 643 тысяч случаев заражения коронавирусом.
- За прошедшие сутки, 31 января, в стране было выявлено более 4 тысяч новых инфицированных COVID-19.
- С начала пандемии победить смертельную болезнь смогли 573 тысячи граждан Израиля. Умерли от вируса более 4 тысяч человек.
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