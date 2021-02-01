В Израиле на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в стране увеличили размер взыскания за несоблюдение карантина. Отныне нарушители могут заплатить до 3 тысяч долларов штрафа.

Источник: Times of Israel

Соответствующий законопроект об увеличении штрафов и продолжении локдауна до 5 февраля правительство страны приняло в пятницу, 29 января.

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Новые ограничения для граждан Израиля

Кабинет министров Израиля также принял и другие карантинные ограничения для своих граждан:

Людям запрещено отходить от своих домов дальше чем на 1 километр.

Единственным исключением станут те лица, которые идут на работу, на вакцинацию или за продуктами.

Супермаркеты будут работать в обычном режиме.

На открытом воздухе могут собираться не более 10 человек, в помещение – не более 5. Это ограничение распространяется и на синагоги.

Также гражданам запрещено ходить в гости.

Общественный транспорт продолжит работать в сокращенном формате.

Кроме этого, Правительство продлило запрет на работу аэропорта Бен Гурион до полуночи 7 февраля. Закрытыми остаются и наземные пограничные переходы.

Отмечается, что указанное решение было принято на фоне массового нарушения правил ортодоксальными верующими. Еще одной причиной продолжения локдауна и удвоения штрафов стал высокий уровень инфицирования и смертности от коронавируса в стране.

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