В Ізраїлі на тлі погіршення епідеміологічної ситуації в країні збільшили розмір стягнення за недотримання карантину. Відтепер порушники можуть заплатити до 3 тисяч доларів штрафу.

Джерело: Times of Israel

Відповідний законопроєкт про збільшення штрафів та продовження локдауну до 5 лютого уряд країни ухвалив у п'ятницю, 29 січня.

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Нові обмеження для громадян Ізраїля

Кабінет міністрів Ізраїлю також ухвалив й інші карантинні обмеження для своїх громадян:

Людям заборонено відходити від своїх домівок далі ніж на 1 кілометр.

Єдиним винятком стануть ті особи, які йдуть на роботу, на вакцинацію або за продуктами.

Супермаркети працюватимуть у звичному режимі.

На відкритому повітрі можуть збиратися не більше 10 людей, у приміщення – не більше 5. Це обмеження поширюється і на синагоги.

Також громадянам заборонено ходити в гості.

Громадський транспорт продовжить працювати в скороченому форматі.

Окрім цього, Уряд продовжив заборону на роботу аеропорту Бен Гуріон до опівночі 7 лютого. Закритими залишаються й наземні прикордонні переходи.

Зазначається, що вказане рішення було прийнято на тлі масового порушення правил ортодоксальними вірянами. Ще однією причиною продовження локдауну та подвоєння штрафів став високий рівень інфікування та смертності від коронавірусу в країні.

Коронавірус в Ізраїлі: коротко