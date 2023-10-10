Глава израильского Минобороны также отметил, что палестинские боевики пожалеют, что начали свое нападение на Израиль. По его словам, это станет возвратным событием в истории.

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Израильская армия будет наступать на Газу

Галант подчеркнул, что у израильских военных будет возможность изменить ту реальность, которая сейчас находится на Ближнем Востоке. Затем он отдал новый приказ израильским военным на границе с Сектором Газа.

Я снял все ограничения. Мы восстановили контроль над территорией и переходим к полноценному наступлению,

– сказал он.

Министр обороны страны также заверил, что Газа никогда не вернется больше к тому моменту, в котором она находилась раньше.

"ХАМАС хотел перемен в Секторе Газа – он изменится на 180 градусов по сравнению с тем, что они себе думали", – подчеркнул Галант.

Напоследок он заявил, что Израиль уничтожит всех врагов, которые "пришли обезглавливать людей и убивать переживших Холокост женщин". Министр также заверил израильтян в защите боевиков ХАМАС.

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