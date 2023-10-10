Глава израильского Минобороны также отметил, что палестинские боевики пожалеют, что начали свое нападение на Израиль. По его словам, это станет возвратным событием в истории.
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Израильская армия будет наступать на Газу
Галант подчеркнул, что у израильских военных будет возможность изменить ту реальность, которая сейчас находится на Ближнем Востоке. Затем он отдал новый приказ израильским военным на границе с Сектором Газа.
Я снял все ограничения. Мы восстановили контроль над территорией и переходим к полноценному наступлению,
– сказал он.
Министр обороны страны также заверил, что Газа никогда не вернется больше к тому моменту, в котором она находилась раньше.
"ХАМАС хотел перемен в Секторе Газа – он изменится на 180 градусов по сравнению с тем, что они себе думали", – подчеркнул Галант.
Напоследок он заявил, что Израиль уничтожит всех врагов, которые "пришли обезглавливать людей и убивать переживших Холокост женщин". Министр также заверил израильтян в защите боевиков ХАМАС.
Недавно в одном из освобожденных кибуцев Израиля обнаружили 40 тел детей
- Журналисты 10 октября смогли посетить освобожденный от палестинских боевиков кибуц Кфар-Аза, который регулярно обстреливали боевики ХАМАС. В частности, там обнаружили тела более 200 человек, среди них также были и 40 детей и младенцев.
- Генерал-майор ЦАХАЛ Итай Верув подчеркнул, что в этом кибуце происходила "настоящая резня". В то же время, он не смог назвать точное количество жертв, ведь сейчас еще продолжают ликвидировать последствия враждебных преступлений.
- Стоит отметить, что граница Кфар-Азы все еще горячая точка на линии фронта. Там солдаты ЦАХАЛ стоят наготове по поводу любых потенциальных угроз от палестинских террористов.