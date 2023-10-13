Также солдаты ЦАХАЛ из специального подразделения обстреляли троих боевиков ХАМАС. Это произошло в военном командном центре в городе Газа.
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Какие объекты ночью обстрелял ЦАХАЛ
Как сообщила Армия обороны Израиля, ЦАХАЛ в течение ночи нанес удары по 750 военным объектам, в том числе по подземным тоннелям террористов ХАМАС, военным комплексам и постам.
Также были обстреляны склады оружия и резиденции боевиков, которые использовались в качестве военных командных центров.
Десятки истребителей нанесли удары по многочисленным военным объектам ХАМАС в Секторе Газы, включая 12 военных подразделений ХАМАС, каждое из которых расположено в многоэтажном здании, которое ХАМАС использует для террористических целей.
– заявили в ЦАХАЛ.
Кроме того, солдаты ЦАХАЛ из специального подразделения обстреляли трех боевиков ХАМАС, специализирующихся на минометных обстрелах в Секторе Газы, откуда снаряды были запущены в сторону территории Израиля.
Конфликт между ХАМАС и Израилем: последние новости
- Армия Израиля приказала жителям северной части Газы эвакуироваться на юг.
- По состоянию на 13 октября известно, что количество жертв в результате нападения ХАМАС на Израиль уже пересекло тысячу. В настоящее время зафиксировано 1300 погибших. Также известно о нескольких тысячах пострадавших.
- Кстати, Украина уже организовала первый эвакуационный рейс из Израиля. Таким образом, посольство оказывает помощь уязвимым слоям населения.