Израиль выходит из коронакризиса – первым в мире, – Нетаньяху
COVID-19 в Израиле почти преодолели. Все – благодаря быстрой и эффективной кампании вакцинации. По меньшей мере, так считает израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.
Источник:The Times of Israel
Глава правительства Израиля также заявил, что "Израиль – первая страна мира, которая исходит из коронакризиса". Его слова процитировали в The Times of Israel со ссылкой на эфир телеканала FOX.
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Израиль преодолел коронакризис: что известно
Биньямин Нетаньяху рассказал, что Израиль почти преодолел кризис, который возник из-за пандемии коронавируса. Способствовала этому эффективная кампания вакцинации в стране.
С помощью зеленого паспорта (так называют сертификат о вакцинации в Израиле – 24 канал) вы можете пойти в ресторан, театр, посетить спортивные мероприятия,
– сказал Нетаньяху.
В министерстве здравоохранения Израиля сообщили, что 88% жителей страны в возрасте от 50 лет уже сделали прививки против коронавируса (или восстановились после болезни).
Израильтяне – нация вакцинации
Всех взрослых израильтян, как заверил Нетаньяху, планируют вакцинировать уже до конца марта. А это значит, что до конца апреля можно рассчитывать на полную отмену карантина (впрочем, это не значит, что не придется носить маску).
Израиль был известен как нация стартапов. С сегодняшнего дня он также будет известен как нация вакцинации,
– подчеркнул Нетаньяху.
Глава правительства убежден, что его страна может быть "моделью для мира", и поэтому он испытывает гордость.
Стоит заметить, что не все чиновники в Израиле разделяют оптимизм премьера. В частности, раздаются предостережения относительно опасности новых штаммов коронавируса.
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