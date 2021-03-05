COVID-19 в Израиле почти преодолели. Все – благодаря быстрой и эффективной кампании вакцинации. По меньшей мере, так считает израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

Глава правительства Израиля также заявил, что "Израиль – первая страна мира, которая исходит из коронакризиса". Его слова процитировали в The Times of Israel со ссылкой на эфир телеканала FOX.

К теме Наибольший показатель в мире: в Израиле вакцинировали более половины взрослого населения

Израиль преодолел коронакризис: что известно

Биньямин Нетаньяху рассказал, что Израиль почти преодолел кризис, который возник из-за пандемии коронавируса. Способствовала этому эффективная кампания вакцинации в стране.

С помощью зеленого паспорта (так называют сертификат о вакцинации в Израиле – 24 канал) вы можете пойти в ресторан, театр, посетить спортивные мероприятия,

– сказал Нетаньяху.

В министерстве здравоохранения Израиля сообщили, что 88% жителей страны в возрасте от 50 лет уже сделали прививки против коронавируса (или восстановились после болезни).

Израильтяне – нация вакцинации

Всех взрослых израильтян, как заверил Нетаньяху, планируют вакцинировать уже до конца марта. А это значит, что до конца апреля можно рассчитывать на полную отмену карантина (впрочем, это не значит, что не придется носить маску).

Израиль был известен как нация стартапов. С сегодняшнего дня он также будет известен как нация вакцинации,

– подчеркнул Нетаньяху.

Глава правительства убежден, что его страна может быть "моделью для мира", и поэтому он испытывает гордость.

Стоит заметить, что не все чиновники в Израиле разделяют оптимизм премьера . В частности, раздаются предостережения относительно опасности новых штаммов коронавируса.