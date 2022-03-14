Также Власти Украины ведут интенсивный диалог с Израилем относительно его участия в гуманитарной составляющей. Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак на своей странице в Фейсбуке.

Внимание Израиль официально осудил российское вторжение в Украину

ОП находится на постоянной связи с советником по вопросам национальной безопасности и председателем Совета национальной безопасности Эйялем Хулатой.

Израиль взял на себя сложную, но благородную миссию посредника в поиске мира и завершении российской агрессии против Украины,

– отметил Ермак.

Эвакуация украинцев и Израиль

Также он отметил, что уже достигли первых результатов переговоров. Так, в рамках эвакуации Израиль начнет впускать родственников тех украинцев, которые уже находятся в этой стране.

"Спасибо коллегам и надеюсь на успех наших совместных дипломатических усилий", – добавил Ермак.

Израиль может сыграть важную роль в переговорах

Добавим, что ранее Израиль официально осудил российское вторжение в Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что Израиль может сыграть важную роль в переговорах Украины с Россией для прекращения войны – и как посредник, и как страна для переговоров.

Президент об Израиле как площадка для переговоров: смотрите видео