Также Власти Украины ведут интенсивный диалог с Израилем относительно его участия в гуманитарной составляющей. Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак на своей странице в Фейсбуке.
Внимание Израиль официально осудил российское вторжение в Украину
ОП находится на постоянной связи с советником по вопросам национальной безопасности и председателем Совета национальной безопасности Эйялем Хулатой.
Израиль взял на себя сложную, но благородную миссию посредника в поиске мира и завершении российской агрессии против Украины,
– отметил Ермак.
Эвакуация украинцев и Израиль
Также он отметил, что уже достигли первых результатов переговоров. Так, в рамках эвакуации Израиль начнет впускать родственников тех украинцев, которые уже находятся в этой стране.
"Спасибо коллегам и надеюсь на успех наших совместных дипломатических усилий", – добавил Ермак.
Израиль может сыграть важную роль в переговорах
- Добавим, что ранее Израиль официально осудил российское вторжение в Украину.
- Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что Израиль может сыграть важную роль в переговорах Украины с Россией для прекращения войны – и как посредник, и как страна для переговоров.
Президент об Израиле как площадка для переговоров: смотрите видео