Об этом заявил министр иностранных дел Израиля Яир Лапид по итогам рабочей встречи с румынским коллегой. Его заявление процитировал почетный консул страны Олег Вишняков.

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Израильский министр призвал положить конец трагедии

Глава израильского МИД подчеркнул, что российское вторжение в Украину лишено какого-либо оправдания. Он призвал Россию прекратить атаки и сесть за стол переговоров.

Лапид заверил, что его страна "будет делать все возможное, чтобы помочь достичь мирного решения и положить конец трагедии". Для этого свои действия будут координировать с США и европейскими партнерами.

Зеленский о возможной роли Израиля в переговорах

Ранее президент Зеленский заявлял, что Израиль может сыграть важную роль в переговорах Украины и России для прекращения войны. Глава государства отметил, что встречаться в Беларуси – неконструктивно. По его мнению, местом для переговоров мог бы быть Иерусалим.

Президент об Израиле как площадке для переговоров: смотрите видео