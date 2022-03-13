На цьому наголосив міністр закордонних справ Ізраїлю Яїр Лапід за підсумками робочої зустрічі з румунським колегою. Його заяву процитував почесний консул країни Олег Вишняков.

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Ізраїльський міністр закликав покласти край трагедії

Глава ізраїльського МЗС підкреслив, що російське вторгнення в Україну позбавлене будь-якого виправдання. Він закликав Росію припинити атаки й сісти за стіл переговорів.

Лапід запевнив, що його країна "робитиме усе можливе, щоб допомогти досягти мирного рішення й покласти край трагедії". Для цього свої дії координуватимуть зі США та європейськими партнерами.

Зеленський про можливу роль Ізраїлю у переговорах

Раніше президент Зеленський заявляв, що Ізраїль може відіграти важливу роль у переговорах України з Росії для припинення війни. Глава держави зазначив, що зустрічатися у Білорусі – неконструктивно. На його думку, місцем для перемовин міг би бути Єрусалим.

Президент про Ізраїль як майданчик для перемовин: дивіться відео