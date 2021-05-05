Израиль запретил въезд гражданам Украины
Из-за пандемии COVID-19 Израиль запретил въезд иностранцам из ряда стран – среди них есть Украина. Соответствующие ограничения действуют там с 4 мая.
Источник:Посольство Украины в Израиле
Соответствующее решение принято компетентными органами страны. Информацию об этом обнародовали на сайте израильского правительства.
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Въезд в Израиль запрещен для иностранцев с:
- Украины;
- Эфиопии;
- Бразилии;
- ЮАР;
- Индии;
- Мексики;
- Турции.
Кроме этого, Израиль отменил специальные разрешения на въезд в страну, выданные до 1 мая. Чтобы оформить новый документ, заявителю нужно снова обратиться в компетентные органы.
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- По состоянию на 5 мая в Израиле подтвердили 838 739 случаев COVID-19. От осложнения болезни умерли 6 369 человек. Выздоровели 831 158 пациентов.
- В начале апреля на фоне стремительной вакцинации в стране завершили локдаун. Возобновили работу рестораны, гостиницы, учебные заведения, религиозные учреждения.
- Впоследствии в Израиле объявили, что уже закрыли все отделения в больницах для больных COVID-19. Мол, заболеваемость коронавирусом проходит.
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