Из-за пандемии COVID-19 Израиль запретил въезд иностранцам из ряда стран – среди них есть Украина. Соответствующие ограничения действуют там с 4 мая.

Соответствующее решение принято компетентными органами страны. Информацию об этом обнародовали на сайте израильского правительства.

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Въезд в Израиль запрещен для иностранцев с:

Украины ;

; Эфиопии;

Бразилии;

ЮАР;

Индии;

Мексики;

Турции.

Обратите внимание! Украинское посольство уже обратилось к израильской стороне с просьбой предоставить разъяснения относительно установленных ограничений.

Кроме этого, Израиль отменил специальные разрешения на въезд в страну, выданные до 1 мая. Чтобы оформить новый документ, заявителю нужно снова обратиться в компетентные органы.

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