Ізраїль заборонив в'їзд громадянам України
Через пандемію COVID-19 Ізраїль заборонив в'їзд іноземцям з низки країн – серед них є Україна. Відповідні обмеження діють там з 4 травня.
Джерело:посольство України в Ізраїлі
Відповідне рішення ухвалене компетентними органами країни. Інформацію про це оприлюднили на сайті ізраїльського уряду.
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В'їзд до Ізраїлю заборонений для іноземців з:
- України;
- Ефіопії;
- Бразилії;
- ПАР;
- Індії;
- Мексики;
- Туреччини.
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