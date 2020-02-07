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      Российский пассажирский борт над Дамаском едва не сбили во время атаки

      215 Читати новину українською
      Дамаск / about-planet.ru

      В Кремле возмущены ситуацией, которая произошла в небе над Сирией. По словам Минобороны России, израильские воздушные силы поставили под угрозу жизни 172 пассажиров в российском самолете.

      Дело в том, что российский пассажирский самолет Airbus-320 выполнял рейс из Тегерана в Дамаск. Во время его посадки в аэропорту сирийской столицы воздушное судно едва не попал под огонь сирийских ПВО. Как рассказал представитель Минобороны России Игорь Конашенков в комментарии российским СМИ, в тот момент израильские истребители атаковали окраину Дамаска ракетами класса "воздух – земля". Сирия атаку отражала.

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      Происшествие случилось в ночь на 6 февраля.

      Профессиональные действия пилотов позволили вывести самолет из зоны действия сирийских ПВО,
      – добавил Конашенков.

      В то же время, военный обвинил Израиль в проведении операций в воздухе с использованием гражданских самолетов для прикрытия.

      Заметим, что пассажирский самолет России после инцидента совершил экстренную посадку на российской авиабазе в Сирии.

      Внимание! Минобороны России информирует: Израильские истребители F-16 нанесен удар по пригороду Дамаска 8 ракетами класса "воздух – земля" без захода в воздушное пространство Сирии.

      Почему Израиль вел огонь по Дамаску?Со времени провозглашения независимости Израиля обе страны находятся в состоянии войны. Сирия никогда не признавала существования государства Израиль, а также до сих пор не принимает израильские паспорта для въезда в Сирию. Израиль также расценивает Сирию как враждебное государство и запрещает своим гражданам поездки в эту страну. Между двумя государствами никогда не было двусторонних дипломатических отношений.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости России авиация Война в Сирии Новости Израиля
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