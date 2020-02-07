Российский пассажирский борт над Дамаском едва не сбили во время атаки

В Кремле возмущены ситуацией, которая произошла в небе над Сирией. По словам Минобороны России, израильские воздушные силы поставили под угрозу жизни 172 пассажиров в российском самолете.

Дело в том, что российский пассажирский самолет Airbus-320 выполнял рейс из Тегерана в Дамаск. Во время его посадки в аэропорту сирийской столицы воздушное судно едва не попал под огонь сирийских ПВО. Как рассказал представитель Минобороны России Игорь Конашенков в комментарии российским СМИ, в тот момент израильские истребители атаковали окраину Дамаска ракетами класса "воздух – земля". Сирия атаку отражала.

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Происшествие случилось в ночь на 6 февраля.

Профессиональные действия пилотов позволили вывести самолет из зоны действия сирийских ПВО,

– добавил Конашенков.

В то же время, военный обвинил Израиль в проведении операций в воздухе с использованием гражданских самолетов для прикрытия.

Заметим, что пассажирский самолет России после инцидента совершил экстренную посадку на российской авиабазе в Сирии.

Внимание! Минобороны России информирует: Израильские истребители F-16 нанесен удар по пригороду Дамаска 8 ракетами класса "воздух – земля" без захода в воздушное пространство Сирии.

Почему Израиль вел огонь по Дамаску?Со времени провозглашения независимости Израиля обе страны находятся в состоянии войны. Сирия никогда не признавала существования государства Израиль, а также до сих пор не принимает израильские паспорта для въезда в Сирию. Израиль также расценивает Сирию как враждебное государство и запрещает своим гражданам поездки в эту страну. Между двумя государствами никогда не было двусторонних дипломатических отношений.