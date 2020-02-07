10:25
7 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      РИНОК ЗЕМЛІ ОБШУК НА 1+1 КОРОНАВІРУС 2020 ДІЯ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Бердимухамедов і 50 відтінків сірого. Улюблена іграшка Кирила
      Вєсті Кремля
      23:04, 6 лютого
      Вєсті.UA: Кінець дружби з Коломойським. Навчання депутатів у бійках
      Вєсті.UA
      20:25, 6 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      РИНОК ЗЕМЛІ ОБШУК НА 1+1 КОРОНАВІРУС 2020 ДІЯ

      Ізраїль ледь не збив ракетами російський пасажирський борт над Дамаском

      1635 Читать новость на русском
      Дамаск / about-planet.ru

      У Кремлі обурені ситуацією, що трапилася у небі над Сирією. За словами Міноборони Росії, ізраїльські сили протиповітряної оборони ледь не збили пасажирський літак РФ ракетами.

      Російський пасажирський літак Airbus-320 зі 172 людьми на борту виконував рейс із Тегерана у Дамаск. Під час його посадки в аеропорту сирійській столиці повітряне судно ледь не потрапило під вогонь ізраїльських сил ППО. Як розповів представник Міноборони Росії Ігор Конашенков в коментарі російським ЗМІ, у той момент ізраїльські винищувачі атакували околиці Дамаска ракетами класу "земля – повітря".

      Дивіться також: Розслідування катастрофи МАУ в Ірані: чого побоюється Україна

      До слова, сирійські військові теж активно застосовували комплекси ППО під час відбиття удару. Подія трапилася в ніч на 6 лютого.

      Професійні дії пілотів дозволили вивести літак із зони дії сирійських ППО,
      – додав Конашенков.

      Водночас, військовий звинуватив Ізраїль у проведенні операцій в повітрі з використанням цивільних літаків для прикриття.

      Зауважимо, що пасажирський літак Росії після інциденту здійснив екстрену посадку на російській авіабазі у Сирії.

      Чому Ізраїль вів вогонь по Дамаску? Від часу проголошення незалежності Ізраїлю обидві країни перебувають у стані війни. Сирія ніколи не визнавала існування держави Ізраїль, а також досі пір не приймає ізраїльські паспорти для в'їзду в Сирію. Ізраїль також розцінює Сирію як ворожу державу і забороняє своїм громадянам поїздки в цю країну. Між двома державами ніколи не було двосторонніх дипломатичних відносин.

      Брагар після "газово-собачого" скандалу вперше поговорив із журналістами
      сьогодні
      5433
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини Росії авіація Новини Ізраїля Війна у Сирії
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 09:19 "Мисливець" від Boeing: як Британія готується реагувати на агресію Росії
      Світлана Попова 544
      сьогодні , 08:40 Обшуки на 1+1: чому Зеленський тільки виграє від цього
      Анна Маляр 1194
      5 лютого , 12:00 Туристичний бум в Батумі (Грузія): як на цьому заробити українцям
      1339
      5 лютого , 13:11 Топ-5 покер-румів на реальні гроші: де грати українцям у 2020 році
      912
      сьогодні , 07:04 Як не стати жертвою шахраїв у інтернеті: 5 поширених схем аферистів
      Ярослав Голобородько 2022
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук