Ізраїль ледь не збив ракетами російський пасажирський борт над Дамаском

У Кремлі обурені ситуацією, що трапилася у небі над Сирією. За словами Міноборони Росії, ізраїльські сили протиповітряної оборони ледь не збили пасажирський літак РФ ракетами.

Російський пасажирський літак Airbus-320 зі 172 людьми на борту виконував рейс із Тегерана у Дамаск. Під час його посадки в аеропорту сирійській столиці повітряне судно ледь не потрапило під вогонь ізраїльських сил ППО. Як розповів представник Міноборони Росії Ігор Конашенков в коментарі російським ЗМІ, у той момент ізраїльські винищувачі атакували околиці Дамаска ракетами класу "земля – повітря".

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До слова, сирійські військові теж активно застосовували комплекси ППО під час відбиття удару. Подія трапилася в ніч на 6 лютого.

Професійні дії пілотів дозволили вивести літак із зони дії сирійських ППО,

– додав Конашенков.

Водночас, військовий звинуватив Ізраїль у проведенні операцій в повітрі з використанням цивільних літаків для прикриття.

Зауважимо, що пасажирський літак Росії після інциденту здійснив екстрену посадку на російській авіабазі у Сирії.

Чому Ізраїль вів вогонь по Дамаску? Від часу проголошення незалежності Ізраїлю обидві країни перебувають у стані війни. Сирія ніколи не визнавала існування держави Ізраїль, а також досі пір не приймає ізраїльські паспорти для в'їзду в Сирію. Ізраїль також розцінює Сирію як ворожу державу і забороняє своїм громадянам поїздки в цю країну. Між двома державами ніколи не було двосторонніх дипломатичних відносин.