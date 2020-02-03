Розслідування катастрофи МАУ в Ірані: чого побоюється Україна

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Іран запропонував Києву, аби українські спеціалісти долучилися до розшифрування чорних скриньок літака МАУ, який збила іранська ракета біля Тегерану. Щоправда, Україна цього дуже побоюється.

Як зазначив він, у коментарі ТСН, з цією метою Іран запросив українських фахівців до себе на понеділок, 3 лютого.

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Відверто кажучи, ми цього дуже боїмося, тому що можуть запросити наших фахівців до їхньої лабораторії, але вже тоді нам наші спеціалісти сказали, що технічно вони не є готовими до правильного, правдивого розшифрування. Я боюсь, що іранці можуть залучити наших фахівців, мовляв давайте тут на місці розшифруємо, а потім скажуть – навіщо вам тепер чорні скриньки,

– зауважив український президент.

Водночас він наголосив, що позиція України – отримати ці чорні скриньки, і про це українська сторона говорила з представниками іранської. Ті, зі свого боку, сказали: якщо ми не зможемо їх розшифрувати, ми їх вам віддамо.

"Я сказав: мені ваш президент теж давав слово, що нас буде допущено до будь-яких предметів, до будь-яких доказів і ми зможемо взяти чорні скриньки. Тому я думаю, якщо наші фахівці летітимуть туди, вони повинні мати мандат, що у разі неповного розшифрування там на місці, вони можуть забрати чорні скриньки. Для нас це дуже важливо", – наголосив Зеленський.

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Раніше у Ірані наголошували, що чорні скриньки з літака МАУ мають залишитися в країні, оскільки це є одними з основних об’єктів для розслідування. Розшифрувати їх мають у одній із іранських лабораторій, а вивченням отриманої інформації займеться іранське Міністерство доріг та міського розвитку.

Авіакатастрофа МАУ в Ірані: основне

Український літак МАУ, що летів до Києва, розбився незабаром після вильоту з аеропорту в Тегерані.

На борту перебувало 176 людей: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Серед них – 11 українців: весь екіпаж та два пасажири. Ніхто із них не вижив.

Іран офіційно визнав, що його військові випадково збили літак 11 січня – лише через 3 дні після кататсрофи. Відповідальність за злочин взяв на себе Корпус вартових ісламської революції.

Президент Ірану Хасан Рухані попросив вибачення перед українцями за катастрофу та запевнив у справедливому розслідуванні аварії.

Вранці 19 січня тіла загиблих українців повернули на Батьківщину. Церемонія прощання з ними пройшла в аеропорту "Бориспіль". 20 січня загиблих поховали у їхніх рідних містах.



Головне про авіакатастрофу літака МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу