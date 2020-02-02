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      Як Іран приховував правду про збиття літака МАУ ракетою: подробиці від Зеленського

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      Володимир Зеленьский / Getty Images

      Іран після катастрофи літака МАУ під Тегераном поводився так, аби Україна ні про що не дізналася. Зокрема, українські експерти, що прибули на місце інциденту, не отримували нікуди доступу. Крім того, Іран досі не передав Україні чорні скриньки. Водночас у своїх повідомленням іранська сторона наголошувала на технічній помилці.

      Як підкреслив український президент Володимир Зеленський у коментарі ТСН, від самого початку Іран шляхом своїх ЗМІ та офіційними повідомленням Іран тиснув на те, що це може бути технічна помилка українського літака, що вони змінили курс тощо.

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      "Ми знали, що цього не може бути. Я про це говорив, може, не так відкрито. Але, коли ми приїхали до батьків та рідних всіх загиблих, я говорив, що не було жодної помилки екіпажу. Ми це точно знаємо. Ми тоді знали, що літак – новий, один із найкращих екіпажів. Ми розуміли, що іранці, невідомо хто саме, але хотіли таким чином неправомірно захищатись – тиснути в інформаційному полі, що це така технічна помилка. Але ми вже мали докази, що цього не може бути", – зауважив український президент.

      Водночас він підкреслив, що українські спеціалісти, які прибули на місце катастрофи не отримали від іранської влади жодного доступу. Крім того, вони не могли знайти багато частин літака – не було кабіни, не було сидінь.

      "А за сидіннями в таких випадках часто можна встановити, чи це був вибух, оскільки частинки, деталі від пристрою застрягають у м’якій обшивці. Це могла бути ракета або щось могло бути занесеним у літак. Натомість комісія нам сказала, що є проблема з частинами літаку", – зауважив Зеленський.

      За його словами, в українського літака також не було одного крила. І в тій частині літака, де не було крила, за кольором було зрозумілим, що був якийсь вибух.

      Також у нас не було доступу до диспетчерської, що дуже важливо. Потім нам надали цей доступ. Наші фахівці потім мені повідомили – нічого немає, жодних записів, геть нічого. Вони виходили на зв’язок з літаком, але нічого немає. Ми поставили завдання нашим фахівцям знайти хоч якісь записи і паралельно почали тиснути на Іран, щоб вони віддали нам чорні скриньки. Коли ми зрозуміли, що вони не хочуть передавати нам чорні скриньки, стало зрозумілим, що треба дотиснути, щоб вони визнали збиття ракетою,
      – додав Зеленський.

      Зрештою українська група отримала певні докази, потім знайшлись сидіння, знайшлась кабіна, потім знайшлось крило. І стало очевидним, що це був вибух.

      "Потім ми тиснули на президента Ірану. Я особисто здійснив два дзвінки. Дзвінки були з прем’єр-міністром Канади, зі Сполученими Штатами – вони всі телефонували в Іран і тиснули. І передавали нам інформацію, яка підтверджувала нашу: вибух був через збиття літака іранською ракетою", – наголосив Зеленський.

      Після його розмови з президентом Ірану останні надали повний доступ, але диспетчерського запису не було та не хотіли віддавати чорні скриньки. Іран не передав Україні бортові самописці досі.

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      "Нашим завданням було довести, що технічно іранська сторона не має можливості розшифрувати скриньки в Ірані, на місці трагедії, на базі їхніх лабораторій. Ще доказами могли бути тіла. Але теж, на жаль, вони надали нам доступ до тіл лише тоді, коли визнали збиття ракетою через тиск", – підсумував Зеленський.

      До слова, раніше ЗМІ повідомляли, що президент Ірану Хасан Рухані дізнався про те, що сталося з українським літаком лише через 72 години після катастрофи. До цього реальних причин інциденту він не знав. 

      Зеленський, зі свого боку, підкреслював, що хоча й знав, що літак збили, але не міг про це говорити відкрито, оскільки потрібними були конкретні докази.

      Авіакатастрофа МАУ в Ірані: основне

      • Український літак МАУ, що летів до Києва, розбився незабаром після вильоту з аеропорту в Тегерані.
      • На борту перебувало 176 людей: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Серед них – 11 українців: весь екіпаж та два пасажири. Ніхто із них не вижив.
      • Іран офіційно визнав, що його військові випадково збили літак 11 січня – лише через 3 дні після кататсрофи. Відповідальність за злочин взяв на себе Корпус вартових ісламської революції.
      • Президент Ірану Хасан Рухані попросив вибачення перед українцями за катастрофу та запевнив у справедливому розслідуванні аварії.
      • Вранці 19 січня тіла загиблих українців повернули на Батьківщину. Церемонія прощання з ними пройшла в аеропорту "Бориспіль". 20 січня загиблих поховали у їхніх рідних містах.

      катастрофа літака мау в ірані
      Головне про авіакатастрофу літака МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України МАУ Авіакатастрофа МАУ в Ірані авіація Володимир Зеленський Іран Президент України
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