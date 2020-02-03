Расследование катастрофы МАУ в Иране: чего опасается Украина

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Иран предложил Киеву, чтобы украинские специалисты присоединились к расшифровке черных ящиков самолета МАУ, который сбил иранская ракета у Тегерана. Правда, Украина этого очень опасается.

Как отметил он в комментарии ТСН , с этой целью Иран пригласил украинских специалистов к себе на понедельник, 3 февраля.

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Откровенно говоря, мы этого очень боимся, потому что могут пригласить наших специалистов в их лабораторию, но уже тогда нам наши специалисты сказали, что технически они не готовы к правильной, истинной расшифровке. Я боюсь, что иранцы могут привлечь наших специалистов, мол давайте здесь на месте расшифруем, а потом скажут – зачем вам теперь черные ящики,

– отметил украинский президент.

В то же время он подчеркнул, что позиция Украины – получить эти черные ящики , и об этом украинская сторона говорила с представителями иранской. Те, в свою очередь, сказали: если мы не сможем их расшифровать, мы их вам отдадим.

"Я сказал: мне ваш президент тоже давал слово, что мы будем допущены к любым предметам, к любым доказательствам и мы сможем взять черные ящики. Поэтому я думаю, если наши специалисты будут лететь туда, они должны иметь мандат, что в при неполной расшифровке там на месте, они могут забрать черные ящики . Для нас это очень важно", – подчеркнул Зеленский.

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Ранее в Иране отмечали, что черные ящики с самолета МАУ должны остаться в стране, поскольку это – одни из основных объектов для расследования. Расшифровать их должны в одной из иранских лабораторий, а изучением полученной информации займется иранское Министерство дорог и городского развития.

Авиакатастрофа МАУ в Иране: основное

Украинский самолет МАУ, летевший в Киев, разбился вскоре после вылета из аэропорта в Тегеране.

На борту находились 176 человек: 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди них – 11 украинцев: весь экипаж и два пассажира. Никто из них не выжил.

Иран официально признал, что его военные случайно сбили самолет 11 января – только через 3 дня после кататсрофы. Ответственность за преступление взял на себя Корпус стражей исламской революции.

Президент Ирана Рухани извинился перед украинцами за катастрофу и заверил в справедливом расследовании аварии.

Утром 19 января тела погибших украинский вернули на родину. Церемония прощания с ними прошла в аэропорту "Борисполь". 20 января погибших похоронили в их родных городах.



Главное об авиакатастрофе самолета МАУ в Иране / Инфографика 24 канала