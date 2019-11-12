Израиль экстрадировал в США россиянина Алексея Буркова

Власти Израиля экстрадировали в США российского хакера Алексея Буркова, который был заключен в стране с 2015 года. В США его обвиняют в причастности к преступлениям в банковской сфере, в частности, в воровстве банковских карточек.

Процедура экстрадиции началась в ночь на 12 ноября, сообщает издание "ТАСС" со ссылкой на адвоката Михаила Ирони.

К слову: Израильский наркобарон бежал от СБУ: полное видео, как все происходило

Перед этим 10 ноября израильский суд отклонил апелляцию Буркова на решение главы Минюста Омира Оханы об экстрадиции хакера в США.

Ранее Россия хотела обменять его на осужденную израильтянку. Впрочем ее мать заявила, что ее дочь – не разменная монета, поэтому отказалась от такого обмена.

В России девушку осудили за найденные в ее багаже 9,5 граммов гашиша. Ей присудили аж 7,5 лет заключения.



Алексей Бурков

Что известно об Алексее Буркове?Алексей Бурков – российский программист и хакер из Санкт-Петербурга. В Израиле был задержан еще в 2015 году по запросу США. Его подозревают в киберпреступлениях и с тех пор удерживают.