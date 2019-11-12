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      Ізраїль екстрадував до США росіянина Олексія Буркова

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      Хакера Буркова екстрадували з Ізраїлю до США
      Хакера Буркова екстрадували з Ізраїлю до США / tass.ru

      Влада Ізраїлю екстрадувала до США російського хакера Олексія Буркова, який був ув'язнений у країні з 2015 року. У США його звинувачують у причетності до злочинів у банківській сфері, зокрема, в крадіжках банківських карток.

      Процедура екстрадиції розпочалася у ніч на 12 листопада, повідомляє видання "ТАСС" з посиланням на адвоката Михайла Іроні.

      До слова: Ізраїльський наркобарон втік від СБУ: повне відео, як усе відбувалося

      Перед цим 10 листопада ізраїльський суд відхилив апеляцію Буркова на рішення глави Мін'юсту Оміра Охани про екстрадицію хакера до Сполучених Штатів.

      Раніше Росія хотіла його обміняти на засуджену ізраїльтянку. Втім її мати заявила, що її донька – не розмінна монета, відтак відмовилася від такого обміну.

      У Росії дівчину засудили за знайдені у її багажі 9,5 грамів гашишу. Відтак її засудили ажо до 7,5 років ув'язнення.


      Олексій Бурков

      Що відомо про Олексія Буркова?Олексій Бурков – російський програміст та хакер з Санкт-Петербурга. В ІЗраїлі його затримали ще у 2015 році за запитом США. Його підозрюють у кіберзлочинах і з того часу утримують.

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      сьогодні
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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини США Новини Росії Новини політики Новини Ізраїля Кібербезпека
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