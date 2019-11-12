Ізраїль екстрадував до США росіянина Олексія Буркова

Влада Ізраїлю екстрадувала до США російського хакера Олексія Буркова, який був ув'язнений у країні з 2015 року. У США його звинувачують у причетності до злочинів у банківській сфері, зокрема, в крадіжках банківських карток.

Процедура екстрадиції розпочалася у ніч на 12 листопада, повідомляє видання "ТАСС" з посиланням на адвоката Михайла Іроні.

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Перед цим 10 листопада ізраїльський суд відхилив апеляцію Буркова на рішення глави Мін'юсту Оміра Охани про екстрадицію хакера до Сполучених Штатів.

Раніше Росія хотіла його обміняти на засуджену ізраїльтянку. Втім її мати заявила, що її донька – не розмінна монета, відтак відмовилася від такого обміну.

У Росії дівчину засудили за знайдені у її багажі 9,5 грамів гашишу. Відтак її засудили ажо до 7,5 років ув'язнення.



Олексій Бурков

Що відомо про Олексія Буркова?Олексій Бурков – російський програміст та хакер з Санкт-Петербурга. В ІЗраїлі його затримали ще у 2015 році за запитом США. Його підозрюють у кіберзлочинах і з того часу утримують.