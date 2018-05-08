Израиль нанес удар по Сирии, – СМИ

Во вторник, 8 мая, военные Израиля выпустили несколько ракет по позициям сирийской армии недалеко от столицы Сирии Дамаска.

Об этом сообщают сирийские государственные СМИ.

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В свою очередь AP сообщили, что по предварительным данным, силы противовоздушной обороны Сирии сбили две ракеты. По данным Reuters, информации о пострадавших пока нет.

Один из иранских военных из союзных войск сообщил, что удар был нанесен по позиции сирийской армии. В результате был нанесен лишь материальный ущерб.

DEVELOPING: Israeli air strike reported targeting Iranian weapons convoy in Damascus. — Israel News Feed (@IsraelHatzolah) May 8, 2018

Как сообщает NEWSru.co.il со ссылкой на арабские СМИ, в окрестностях Дамаска прогремела серия взрывов. По неподтвержденным данным, были атакованы военные объекты, принадлежащие Ирану.

Израиль пока не прокомментировал информацию об атаке.