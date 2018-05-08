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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Ізраїль завдав удару по Сирії, – ЗМІ

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Ізраїльська армія завдала удару по Сирії
Ізраїльська армія завдала удару по Сирії / obozrevatel

У вівторок, 8 травня, військові Ізраїлю випустили кілька ракет по позиціях сирійської армії недалеко від столиці Сирії Дамаска.

Про це повідомляють сирійські державні ЗМІ.

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У свою чергу AP повідомили, що за попередніми даними, сили протиповітряної оборони Сирії збили дві ракети. За даними Reuters, інформації про потерпілих поки немає.

Один з іранських військових з союзних військ повідомив, що удар був нанесений по позиції сирійської армії. В результаті було завдано лише матеріальної шкоди.

Як повідомляє NEWSru.co.il з посиланням на арабські ЗМІ, в околицях Дамаска пролунала серія вибухів. За непідтвердженими даними, були атаковані військові об'єкти, що належать Ірану.

Ізраїль поки не прокоментував інформацію про атаку.

Теги: Новини політики Новини Ізраїля Війна у Сирії Іран
Джерело: 24 Канал
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