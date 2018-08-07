Израиль обстрелял из артиллерии сектор Газа: есть погибшие

Армия обороны Израиля подвергла артобстрелу блокпост бригады "Иззедина аль-Кассама" в одном из северных районов блокированного сектора Газа. В результате обстрела погибло двое палестинцев.

Об этом сообщили в Twitter.

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В Министерстве здравоохранения Палестины, тела погибших доставлены в больницу Индонезия в Газе. Бригада "Иззедина аль-Кассама" сообщила, что погибшими в результате артобстрела является Ахмед Мерджан и Абдульхафиз ас-Силави.



Власти Израиля отметили, что израильские военные подверглись обстрелу со стороны Газы, вслед за чем танк ВС Израиля открыл огонь по блокпосту бригад "Иззедина аль-Кассама" на севере Газы.