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Ізраїль обстріляв із артилерії сектор Газа: є загиблі

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Ізраїль завдав удару по військовому об'єкту в секторі Газа
Ізраїль завдав удару по військовому об'єкту в секторі Газа / www.unian.ua

Армія оборони Ізраїлю піддала артобстрілу блокпост бригади "Іззедіна аль-Кассама" в одному з північних районів блокованого сектора Газа. В результаті обстрілу загинули двоє палестинців.

Про це повідомили у Twitter.

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У Міністерстві охорони здоров'я Палестини, тіла загиблих доставлені в лікарню Індонезія в Газі. Бригада "Іззедіна аль-Кассама" повідомила, що загиблими в результаті артобстрілу є Ахмед Мерджан і Абдульхафіз ас-Сілаві.

Влада Ізраїлю зазначила, що ізраїльські військові зазнали обстрілу з боку Гази, слідом за чим танк ВС Ізраїлю відкрив вогонь по блокпосту бригад "Іззедіна аль-Кассама" на півночі Гази.

Теги: Новини Ізраїля Жертви
Джерело: 24 Канал
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