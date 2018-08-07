Ізраїль обстріляв із артилерії сектор Газа: є загиблі
Армія оборони Ізраїлю піддала артобстрілу блокпост бригади "Іззедіна аль-Кассама" в одному з північних районів блокованого сектора Газа. В результаті обстрілу загинули двоє палестинців.
Про це повідомили у Twitter.
Читайте також: Угода про вільну торгівлю між Ізраїлем та Україною: узгоджено текст документу
У Міністерстві охорони здоров'я Палестини, тіла загиблих доставлені в лікарню Індонезія в Газі. Бригада "Іззедіна аль-Кассама" повідомила, що загиблими в результаті артобстрілу є Ахмед Мерджан і Абдульхафіз ас-Сілаві.
Влада Ізраїлю зазначила, що ізраїльські військові зазнали обстрілу з боку Гази, слідом за чим танк ВС Ізраїлю відкрив вогонь по блокпосту бригад "Іззедіна аль-Кассама" на півночі Гази.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха17 вересня 2017 , 11:52
ТОП-25 фільмів для святкового настрою7 січня 2015 , 11:10
Журналісти з'ясували, хто є капітаном корабля, з якого США завдали удару по Сирії8 квітня 2017 , 13:45
Кремль готує на Велику Британію "серйозний" компромат9 квітня , 05:19
Відкривай легендарні місця: Сопот9 квітня , 12:00
Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis16 квітня , 15:00