Израиль ударил ракетами по Сирии: есть жертвы

Израильские Военно-воздушные силы нанесли ракетные удары по сирийских провинциях Хама и Тартус. В результате атак погибли люди.

Об этом сообщает агентство SANA.

По предварительным данным, в Хаме погиб 1 человек, еще 4 получили ранения. В Тартусе пострадали 8 человек.

Читайте также: Война в Сирии: российские истребители атакуют Идлиб

По словам источника агентства, самолеты Военно-воздушных сил Израиля на низкой высоте вошли в воздушное пространство Сирии из западной части Бейрута.

Смотрите видео ракетных ударов Израиля по Сирии: