Израиль ударил ракетами по Сирии: есть жертвы
Израильские Военно-воздушные силы нанесли ракетные удары по сирийских провинциях Хама и Тартус. В результате атак погибли люди.
Об этом сообщает агентство SANA.
По предварительным данным, в Хаме погиб 1 человек, еще 4 получили ранения. В Тартусе пострадали 8 человек.
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По словам источника агентства, самолеты Военно-воздушных сил Израиля на низкой высоте вошли в воздушное пространство Сирии из западной части Бейрута.
Смотрите видео ракетных ударов Израиля по Сирии:
Источник: 24 Канал
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