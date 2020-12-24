В Израиле на 2 недели введут жесткие карантинные ограничения. Они начнут действовать 27 декабря 2020 года с 17:00.

Однако локдаун в Израиле могут продлить, если количество случаев заболеваемости людей на протяжении суток не снизится до тысячи. Об этом сообщает Newsru.co.il.

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Что запретят в стране

Из-за внедрения карантина, в Израиле закроют:

торговые предприятия, кроме продуктовых магазинов и аптек;

парикмахерские и салоны красоты;

учреждения, принимающие клиентов.

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В Израиле также введут ограничения на передвижение граждан. В частности, им разрешат находиться не далее, чем в 1 километре от дома. В то же время запрещено принимать гостей и посещать других людей.

В стране также введут ограничения на общественный транспорт.

Обратите внимание! С начала пандемии в Израиле выявили более 385 тысяч случаев инфицирования коронавирусом. По состоянию на 24 декабря 2020 года в стране уже выздоровели 352 тысяч человек. К сожалению, умерли более 3 тысяч человек.

Стоит заметить, что предприятия, которые не ведут прием посетителей, продолжат работать. Однако на рабочих местах запрещено находиться более 50% от общего числа всех работников.

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На время локдауна в стране позволят индивидуально заниматься спортом на открытом воздухе, если при этом не используют транспорт. В обычном режиме будут работать также детские сады и школы системы специального образования.

Локдаун во время праздников

Во время рождественских праздников в Израиле разрешили проводить праздничные мессы – на открытом пространстве могут находиться до 100 человек. В то же время в помещениях количество людей будут рассчитывать соответственно от количества входных дверей. В частности, на каждый вход разрешен по 10 человек, но не более 10 групп.

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Эти правила будут действовать с 17:00 24 декабря до 20:00 25 декабря и с 17:00 6 января и до 20:00 7 января.