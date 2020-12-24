В Ізраїлі на 2 тижні введуть жорсткі карантинні обмеження. Вони почнуть діяти 27 грудня 2020 року з 17:00.

Однак локдаун в Ізраїлі можуть продовжити, якщо кількість випадків захворюваності людей впродовж доби не знизиться до тисячі. Про це повідомляє Newsru.co.il.

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Що заборонять в країні

Через впровадження карантинних обмежень, в Ізраїлі закриють:

торгові підприємства, крім продуктових магазинів та аптек;

перукарні та салони краси;

установи, які приймають клієнтів.

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В Ізраїлі також запровадять обмеження на пересування громадян. Зокрема, їм дозволять перебувати не дальше, ніж за 1 кілометр від дому. Водночас заборонено приймати гостей та відвідувати інших людей.

В країні також введуть обмеження на громадський транспорт.

Зверніть увагу! Від початку пандемії в Ізраїлі виявили понад 385 тисяч випадків інфікування на коронавірус. Станом на 24 грудня 2020 року в країні вже одужали 352 тисячі людей. На жаль, померли більше ніж 3 тисячі осіб.

Варто зауважити, що підприємства, які не ведуть прийом відвідувачів, продовжать працювати. Однак на робочих місцях заборонено перебувати понад 50% від усіх працівників.

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На час локдауна в країні дозволять індивідуально займатися спортом на відкритому повітрі, якщо при цьому не використовують транспорт. У звичному режимі працюватимуть також дитячі садки та школи системи спеціальної освіти.

Локдаун під час свят

Під час різдвяних свят в Ізраїлі дозволили проводити святкові меси – на відкритому просторі можуть перебувати до 100 осіб. Водночас у приміщеннях кількість людей розраховуватимуть відповідно від кількості вхідних дверей. Зокрема, на кожен вхід дозволено по 10 осіб, але не більше ніж 10 груп.

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Ці правила діятимуть з 17:00 24 грудня до 20:00 25 грудня та з 17:00 6 січня і до 20:00 7 січня.