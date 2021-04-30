В Израиле объявили национальный траур в связи с трагедией на горе Мерон
Количество погибших во время празднования Лаг ба-Омер в Израиле возросло до 45. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху выразил соболезнования семьям, потерявшим родных. Он объявил в стране национальный траур.
Источник:The Times of Israel
Кроме этого, отменили и заседание правительства, запланированное на 2 мая. "Сердцем мы с семьями, потерявшими близких. Желаем полного выздоровления раненым", – отметили там.
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Продолжается опознанием погибших, многим семьям еще не сообщили трагическую весть. Президент Реувен Ривлин поручил открыть горячую линию для тех, кто ищет своих родных.
О причинах трагедии
Зохар Двир, который возглавляет спасательную операцию, находился на горе Мерон в течение последних суток. Он отметил, что не следует винить полицию в том, что произошло.
Считаю, что произошла трагедия, а не ошибка или небрежность. Это действительно не небрежность. Проблема в помещении и большой толпе,
– подчеркнул он.
"Сейчас дела идут непросто. Но важно сказать, что все будет расследовано. Это было похоже на домино, в котором люди падают один на другого", – добавил Двир.
Что известно о трагедии на горе Мерон
- Жуткий инцидент произошел на горе Мерон на севере страны. Религиозный фестиваль Лаг ба-Омер завершился трагедией.
- Ежегодно 30 апреля тысячи ультраортодоксальных евреев приезжают в горы, чтобы почтить память раввина Шимона Бар Йохая.
- Как рассказали очевидцы, после полуночи под большим количеством людей обрушилась часть трибун. Верующие в панике побежали вниз узким проходом.
- Из-за этого образовалась давка, кто-то поскользнулся и началась цепная реакция. Погибли 45 человек, почти 200 пострадали.
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