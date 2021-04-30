Количество погибших во время празднования Лаг ба-Омер в Израиле возросло до 45. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху выразил соболезнования семьям, потерявшим родных. Он объявил в стране национальный траур.

Кроме этого, отменили и заседание правительства, запланированное на 2 мая. "Сердцем мы с семьями, потерявшими близких. Желаем полного выздоровления раненым", – отметили там.

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Продолжается опознанием погибших, многим семьям еще не сообщили трагическую весть. Президент Реувен Ривлин поручил открыть горячую линию для тех, кто ищет своих родных.

נורא לראות את הצפיפות שהיתה במעבר הצר, ואת הדוחק העצום שהוביל בסוף לאסון הקשה והמחריד. pic.twitter.com/1RE7FggFXt — ישראל כהן (@Israelcohen911) April 29, 2021

О причинах трагедии

Зохар Двир, который возглавляет спасательную операцию, находился на горе Мерон в течение последних суток. Он отметил, что не следует винить полицию в том, что произошло.

Считаю, что произошла трагедия, а не ошибка или небрежность. Это действительно не небрежность. Проблема в помещении и большой толпе,

– подчеркнул он.

"Сейчас дела идут непросто. Но важно сказать, что все будет расследовано. Это было похоже на домино, в котором люди падают один на другого", – добавил Двир.

Что известно о трагедии на горе Мерон