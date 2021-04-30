Кількість загиблих під час святкування Лаг ба-Омер в Ізраїлі зросла до 45. Прем'єр-міністр країни Біньямін Нетаньяху висловив співчуття сім'ям, які втратили рідних. Він оголосив у країні національний траур.

Крім цього, скасували й засідання уряду, заплановане на 2 травня. "Серцем ми з сім'ями, які втратили близьких. Бажаємо повного одужання пораненим", – наголосили там.

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Триває упізнанням загиблих, багатьом сім'ям ще не повідомили трагічну звістку. Президент Реувен Рівлін доручив відкрити гарячу лінію для тих, хто шукає своїх рідних.

נורא לראות את הצפיפות שהיתה במעבר הצר, ואת הדוחק העצום שהוביל בסוף לאסון הקשה והמחריד. pic.twitter.com/1RE7FggFXt — ישראל כהן (@Israelcohen911) April 29, 2021

Про причини трагедії

Зохар Двір, який очолює рятувальну операцію, перебував на горі Мерон впродовж останньої доби. Він наголосив, що не слід звинувачувати поліцію у тому, що сталося.

Вважаю, що сталася трагедія, а не помилка або недбалість. Це дійсно не недбалість. Проблема у приміщенні та великому натовпі,

– підкреслив він.

"Зараз справи йдуть непросто. Та важливо сказати, що все буде розслідувано. Це було схоже на доміно, в якому люди падають один на іншого", – додав Двір.

Що відомо про трагедію на горі Мерон