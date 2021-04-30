У розпал святкування 33 дня місяця Омер на горі Мерон в Ізраїлі сталася катастрофа. Тиснява біля одного зі спусків із трибуни призвела до загибелі десятків людей.

Місцеві ЗМІ пишуть різні цифри загиблих – від 20 до 40. А поранених нарахували понад 150, причому чимало з них – у критичному стані. Нагадаємо У США через багатогодинну перестрілку померли 5 людей Трагедія в Ізраїлі на святкування Лаг ба-Омер: що відомо Катастрофа сталася на горі Мерон в Ізраїлі під час святкування Лаг ба-Омер (33 день місяця Омер від Песаха до Шавуота). Зараз відомо про щонайменше кількадесят загиблих та понад сотню травмованих.

Спершу ізраїльські ЗМІ написали, що на горі обвалилися зведені для святкування трибуни. Згодом очевидці уточнили, що люди загинули через метушню та тисняву – адже трибуни були просто переповнені.

– адже трибуни були просто переповнені. Наразі правоохоронці евакуйовують з гори Мерон усіх, хто ще там залишився. Добровольці та медики намагаються надати необхідну допомогу кожному, хто її потребує. Лідери Ізраїлю відреагували на події на Мероні Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху написав: "Важка катастрофа на горі Мерон. Ми всі молимося про зцілення поранених. Маю намір посилити там безпекові та рятувальні заходи".

написав: "Важка катастрофа на горі Мерон. Ми всі молимося про зцілення поранених. Маю намір посилити там безпекові та рятувальні заходи". "Моє серце розбите через важку катастрофу на святкуванні на Мероні. Молюся за поранених і сили рятувальників", – сказав міністр внутрішніх справ Ар'є Дері .

. Президент Реувен Рівлін у твітері запевнив, що "з великим занепокоєнням стежить за повідомленнями з гори Мерон і молиться про зцілення поранених". Катастрофа на горі Мерон в Ізраїлі: фото місцевих ЗМІ Читайте також У Канаді розбився вертоліт: усі, хто перебували на борту, загинули