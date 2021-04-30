Моторошне лихо в Ізраїлі: десятки людей загинули під час святкування Лаг ба-Омер – фото 18+
У розпал святкування 33 дня місяця Омер на горі Мерон в Ізраїлі сталася катастрофа. Тиснява біля одного зі спусків із трибуни призвела до загибелі десятків людей.
Джерело:Israel Hayom
Місцеві ЗМІ пишуть різні цифри загиблих – від 20 до 40. А поранених нарахували понад 150, причому чимало з них – у критичному стані.
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Трагедія в Ізраїлі на святкування Лаг ба-Омер: що відомо
- Катастрофа сталася на горі Мерон в Ізраїлі під час святкування Лаг ба-Омер (33 день місяця Омер від Песаха до Шавуота). Зараз відомо про щонайменше кількадесят загиблих та понад сотню травмованих.
- Спершу ізраїльські ЗМІ написали, що на горі обвалилися зведені для святкування трибуни. Згодом очевидці уточнили, що люди загинули через метушню та тисняву – адже трибуни були просто переповнені.
- Наразі правоохоронці евакуйовують з гори Мерон усіх, хто ще там залишився. Добровольці та медики намагаються надати необхідну допомогу кожному, хто її потребує.
Лідери Ізраїлю відреагували на події на Мероні
- Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху написав: "Важка катастрофа на горі Мерон. Ми всі молимося про зцілення поранених. Маю намір посилити там безпекові та рятувальні заходи".
- "Моє серце розбите через важку катастрофу на святкуванні на Мероні. Молюся за поранених і сили рятувальників", – сказав міністр внутрішніх справ Ар'є Дері.
- Президент Реувен Рівлін у твітері запевнив, що "з великим занепокоєнням стежить за повідомленнями з гори Мерон і молиться про зцілення поранених".
Катастрофа на горі Мерон в Ізраїлі: фото місцевих ЗМІ
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