У провінції Нунавут, що у північно-східній частині Канади, 26 квітня розбився пасажирський вертоліт. Внаслідок авіакатастрофи загинули усі, хто перебував на борту.

Трагедія сталася в районі острова Гріффін. Як пишуть ЗМІ, зв'язок з вертольотом Aerospatiale 350B-2 втратили ще 25 квітня.

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Після тривалих пошуків із застосуванням авіації зниклий вертоліт таки знайшли. Уламки транспорту виявили приблизно у 22 кілометрах на південний захід від бухти Резольют – після невдалої спроби авіакомпанії вийти на зв'язок з вертольотом.

Експерти встановили, що він розбився 26 квітня. На його борту перебували 3 людини – 2 члени екіпажу і пасажир-біолог. Відомо, що екіпаж на AS350-B2 обстежував популяцію білих ведмедів у регіоні.

Причини авіакатастрофи встановлюють правоохоронці.

Провінція Нунавут, де розбився вертоліт: карта