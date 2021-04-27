В провинции Нунавут, что в северо-восточной части Канады, 26 апреля разбился пассажирский вертолет. В результате авиакатастрофы погибли все находившиеся на борту.

Трагедия произошла в районе острова Гриффин. Как пишут СМИ, связь с вертолетом Aerospatiale 350B-2 потеряли еще 25 апреля.

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После длительных поисков с применением авиации, пропавший вертолет все-таки нашли. Обломки транспорта обнаружили примерно в 22 километрах на юго-запад от бухты Резольют – после неудачной попытки авиакомпании выйти на связь с вертолетом.

Эксперты установили, что он разбился 26 апреля. На его борту находились 3 человека – 2 члена экипажа и пассажир-биолог. Известно, что экипаж на AS350-B2 обследовал популяцию белых медведей в регионе.

Причины авиакатастрофы устанавливают правоохранители.

Провинция Нунавут, где разбился вертолет: карта