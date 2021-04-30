В разгар празднования 33 дня месяца Омер на горе Мерон в Израиле произошла катастрофа. Давка возле одного из спусков с трибуны привела к гибели десятков людей.

Местные СМИ пишут разные цифры погибших – от 20 до 40. А раненых насчитали более 150, причем многие из них – в критическом состоянии. Напомним В США из-за многочасовой перестрелки умерли 5 человек Трагедия в Израиле на праздновании Лаг ба-Омер: что известно Катастрофа произошла на горе Мерон в Израиле во время празднования Лаг ба-Омер (33 день месяца Омер от Песаха до Шавуота). Сейчас известно о как минимум нескольких десятках погибших и более сотни травмированных.

Сначала израильские СМИ написали, что на горе обвалились возведенные для празднования трибуны. Впоследствии очевидцы уточнили, что люди погибли из-за суеты и давки – ведь трибуны были просто переполнены.

Сейчас правоохранители эвакуируют с горы Мерон всех, кто еще там остался. Добровольцы и медики пытаются оказать необходимую помощь каждому, кто в ней нуждается. Лидеры Израиля отреагировали на события на Мероне Премьер-министр Биньямин Нетаньяху написал: "Тяжелая катастрофа на горе Мерон. Мы все молимся об исцелении раненых. Намерен усилить там безопасность и спасательные меры".

"Мое сердце разбито из-за тяжелой катастрофы на праздновании на Мероне. Молюсь за раненых и силы спасателей", – сказал министр внутренних дел Арье Дери .

Президент Реувен Ривлин в твиттере заверил, что "с большим беспокойством следит за сообщениями с горы Мерон и молится об исцелении раненых". Катастрофа на горе Мерон в Израиле фото местных СМИ Читайте также В Канаде разбился вертолет: все находившиеся на борту погибли