Власти Израиля приняли решение продлить локдаун минимум до 31 января. Кроме того, изменят правила въезда для туристов.

Все желающие пересечь границу с Израилем отныне должны сдавать тест на коронавирус не позднее, чем за 72 часа до въезда. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

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Детали

Продолжение локдауна инициировал премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

Члены правительства единогласно проголосовали "за".

Сейчас в стране запрещена работа заведений общественного питания.

Закрыты все школы и детские сады.

Жителям Израиля запрещено отходить от места жительства дольше, чем на 1 километр.

Кроме того, израильтянам нельзя принимать гостей и собираться в группы больше, чем по 5 человек.

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