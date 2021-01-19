В Израиле продлили локдаун и изменили правила въезда
Власти Израиля приняли решение продлить локдаун минимум до 31 января. Кроме того, изменят правила въезда для туристов.
Все желающие пересечь границу с Израилем отныне должны сдавать тест на коронавирус не позднее, чем за 72 часа до въезда. Об этом сообщает The Jerusalem Post.
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Детали
- Продолжение локдауна инициировал премьер-министр Биньямин Нетаньяху.
- Члены правительства единогласно проголосовали "за".
- Сейчас в стране запрещена работа заведений общественного питания.
- Закрыты все школы и детские сады.
- Жителям Израиля запрещено отходить от места жительства дольше, чем на 1 километр.
- Кроме того, израильтянам нельзя принимать гостей и собираться в группы больше, чем по 5 человек.
Что известно о COVID-19 в Израиле
- Всего с начала пандемии коронавирусом в Израиле заразились более 550 тысяч человек.
- Умерли более 4 тысячи инфицированных.
- Израиль проводит активную вакцинацию населения – сейчас препарат получили уже 13% жителей страны.
- За время пандемии COVID-19 Израиль пережил 3 локдауна.
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