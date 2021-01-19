Влада Ізраїлю прийняла рішення продовжити локдаун щонайменше до 31 січня. Окрім того, у змінять правила в'їзду для туристів.

Усі охочі перетнути кордон з Ізраїлем відтепер мусять здавати тест на коронавірус не пізніше, аніж за 72 години до в'їзду. Про це повідомляє The Jerusalem Post. Актуально Побічні ефекти вакцинації: лікар пояснив випадки паралічу обличчя в Ізраїлі Деталі Продовження локдауну ініціював прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху. Члени уряду одноголосно проголосували "за". Наразі у країні заборонена робота закладів громадського харчування. Закриті усі школи та дитячі садки. Жителям Ізраїлю заборонено відходити від місця проживання довше, аніж на 1 кілометр. Окрім того, ізраїльтянам не можна приймати гостей та збиратися у групи більше, аніж по 5 людей. Що відомо про COVID-19 в Ізраїлі Усього від початку пандемії коронавірусом в Ізраїлі заразилися понад 550 тисяч людей. Померли – понад 4 тисячі інфікованих.

Ізраїль проводить активну вакцинацію населення – наразі препарат отримали вже 13% жителів країни.

За час пандемії COVID-19 Ізраїль пережив 3 локдауни.