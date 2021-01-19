В Ізраїлі продовжили локдаун та змінили правила в'їзду: що зміниться
Влада Ізраїлю прийняла рішення продовжити локдаун щонайменше до 31 січня. Окрім того, у змінять правила в'їзду для туристів.
Усі охочі перетнути кордон з Ізраїлем відтепер мусять здавати тест на коронавірус не пізніше, аніж за 72 години до в'їзду. Про це повідомляє The Jerusalem Post.
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Деталі
- Продовження локдауну ініціював прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху.
- Члени уряду одноголосно проголосували "за".
- Наразі у країні заборонена робота закладів громадського харчування.
- Закриті усі школи та дитячі садки.
- Жителям Ізраїлю заборонено відходити від місця проживання довше, аніж на 1 кілометр.
- Окрім того, ізраїльтянам не можна приймати гостей та збиратися у групи більше, аніж по 5 людей.
Що відомо про COVID-19 в Ізраїлі
- Усього від початку пандемії коронавірусом в Ізраїлі заразилися понад 550 тисяч людей. Померли – понад 4 тисячі інфікованих.
- Ізраїль проводить активну вакцинацію населення – наразі препарат отримали вже 13% жителів країни.
- За час пандемії COVID-19 Ізраїль пережив 3 локдауни.
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