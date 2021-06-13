Правительство сформировано лидерами партий "Ямина" Нафтали Беннета и "Еш атид" Яира Лапида. Так, 60 из 120 депутатов Кнессета проголосовали за доверие правительству, 59 – против, один – воздержался.
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Политики вскоре примут присягу
Новое правительство в ближайшие часы приведут к присяге. Кстати, после голосования Нетаньяху пожал руку новому премьеру.
Отметим, Нафтали Беннет и Яир Лапид 2 июня сформировали коалицию для создания нового правительства Израиля.
Что этому предшествовало
- В апреле тогдашний президент Израиля Реувен Ривлин поручил Нетаньяху сформировать коалицию после парламентских выборов.
- Премьер не смог сделать это в отведенный законом срок.
- После этого о формировании коалиции объявил Беннет, отметив, что Нетаньяху туда не войдет.