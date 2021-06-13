Правительство сформировано лидерами партий "Ямина" Нафтали Беннета и "Еш атид" Яира Лапида. Так, 60 из 120 депутатов Кнессета проголосовали за доверие правительству, 59 – против, один – воздержался.

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Политики вскоре примут присягу

Новое правительство в ближайшие часы приведут к присяге. Кстати, после голосования Нетаньяху пожал руку новому премьеру.

Отметим, Нафтали Беннет и Яир Лапид 2 июня сформировали коалицию для создания нового правительства Израиля.

Обратите внимание! В начале июня в Израиле депутаты однопалатного парламента избрали для страны нового президента. Эту должность будет занимать Ицхак Герцог.

Что этому предшествовало