Уряд сформований лідерами партій "Яміна" Нафталі Беннетта і "Єш атід" Яіра Лапіда. Так, 60 з 120 депутатів Кнесету проголосували за довіру уряду, 59 – проти, один – утримався

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