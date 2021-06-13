Уряд сформований лідерами партій "Яміна" Нафталі Беннетта і "Єш атід" Яіра Лапіда. Так, 60 з 120 депутатів Кнесету проголосували за довіру уряду, 59 – проти, один – утримався
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Політики невдовзі складуть присягу
Новий уряд найближчими годинами приведуть до присяги. До речі, після голосування Нетаньяху потиснув руку новому прем'єру.
Зауважимо, Нафталі Беннетт і Яїр Лапід 2 червня сформували коаліцію для створення нового уряду Ізраїлю.
Що цьому передувало
- У квітні тодішній президент Ізраїлю Реувен Рівлін доручив Нетаньяху сформувати коаліції після парламентських виборів.
- Прем'єр не зміг зробити це у відведений законом термін.
- Після цього про формування коаліції оголосив Беннетт, наголосивши, що Ненатьягу туди не увійде.