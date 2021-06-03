Політики досягли згоди про формування нової коаліції, в якому не буде представлена партія прем'єра. Це може покласти край 12-річному терміну правління Нетаньяху.

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Професор ізраїльського інституту демократії Асаф Шапіда переконаний, що наближається кінець епохи Нетаньяху. Новий уряд чітко виступає проти чинного прем'єра. Ефективність цього уряду залежатиме вже від характеру відносин між лідерами партій та їх волі до спільної роботи.

Не зважаючи на їх розбіжності у політичних поглядах, вони єдині в тому, що не бажають бачити Нетаньяху на посаді,

– наголоси він.

Про невдачу Нетаньяху та створення коаліції

Нетаньяху не вдалося домовитися з депутатами інших партій Кнесету і сформувати коаліційний уряд. Це була вже 4 його спроба. Прем'єр мав крайній термін мандату до 5 травня, однак врешті провалилися і 5 спроба.

Натомість про коаліцію домовилися ультраправий політик Нафталі Беннетт та лідер найбільшої опозиційної сили Яір Лапід. Пізніше їм вдалося залучити на свою сторону ще 6 ізраїльських партій.

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Як діятиме нова влада Ізраїлю

На думку експерта з Українського інституту майбутнього Ілія Куса, різких кроків нова влада Ізраїлю не робитиме. Також він назвав основні їхні завдання:

внутрішні питання, зокрема, стабілізація національної економіки, продовження вакцинації, стабілізація після пандемії;

спроби налагодити певні політичні й ідеологічні розколи, які існують у суспільстві.

Натомість сам Нетаньяху наголосив, що формування нового більш лівого уряду, за підтримки правих сил, загрожує безпеці Ізраїлю та послаблює країну. Чинний прем'єр закликає Кнесет голосувати проти коаліції.

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Нетаньяху рятується від судового переслідування

Водночас проти Нетаньяху триває судовий процес за звинуваченнями в корупції, а зберігання на посаді прем'єра, убезпечує його від переслідування, як вважають експерти. Однак судові процеси мають завершити вже до кінця 2021 року.

Це власне те, чого він (Нетаньяху – 24 канал) боїться найбільше. Для нього неприємно, що він піде в опозицію, але чого він намагався уникнути, залишаючись при владі, це як раз судового переслідування в цій справі,

– заявив Куса.

Як коаліція розпочне свою роботу

Нафталі Беннетт обійматиме пост прем'єр-міністра протягом перших 2 років. Після цього на посаду заступить Яір Лапід.

В нову коаліцію увійшли 8 партій зі всього політичного спектра, зокрема: ліві, праві, центристи, єврейські націоналісти та навіть ідеологічно близька до ХАМАС арабська партія. Залучилися до коаліції також і колишні союзники Нетаньяху.

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Політолог Гедеон Рахата пояснив, що коаліція зможе протриматися, лише якщо "збереже добрі стосунки між лідерами 8 різних партій та якщо вони дійсно зосередяться на спільних справах".

Але якщо почнуться суперечки, пов'язані з політичними поглядами, або з поглядами на розбудову економіки, вони не зможуть залишатися в коаліції протягом тривалого часу,

– зауважив він.

Склад коаліційного уряду ще має пройти голосування в Кнесеті. Воно відбудеться протягом найближчих 10 днів. Потрібно отримати підтримку хоча б 61 парламентаря зі 120. Втім, за цей час Біньямін Нетаньяху може переконати депутатів голосувати проти коаліції.