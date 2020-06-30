На днях в Израиле зафиксировали наибольшее количество инфицированных коронавирусом COVID-19 с конца апреля. Власть говорит о том, что существует вероятность восстановления карантинных ограничений, если ситуация не улучшится.

Сейчас ежесуточно в стране подтверждают примерно 600 новых случаев коронавируса. Об этом в эфире утреннего шоу на 24 канале рассказал Сергей Ауслендер, журналист из Израиля.

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Зато, по его словам, до начала выхода Израиля из карантина эти показатели колебались на уровне 5 – 10 случаев, то есть были в 100 раз меньше.

Ауслендер заметил: ряд экспертов считают, что резкий рост количества больных связано с увеличением количества тестирований. Ведь один из важнейших параметров – количество тяжелых больных и тех, кто подключены к аппаратам ИВЛ, почти не увеличивается.

"Каждый день в больницах находится примерно 100 человек. Это может означать то, что подавляющее большинство населения переносит болезнь бессимптомно и мы понемногу преодолеваем пандемию. Но посмотрим, пока трудно что-то прогнозировать", – отметил журналист.

Он также пояснил, что сейчас жестких карантинных ограничений на общенациональном уровне не возвращают. Правительство поручило принимать соответствующие решения местной власти, пока решает – вводить или нет.

Ведь с одной стороны Минздрав требует срочно вводить эти меры. В то же время министры экономического блока объясняют, что карантин просто добьет экономику, которая и так "еле дышит", поэтому уже не будет кого спасать,

– подчеркнул Ауслендер.

Журналист также рассказал, что накануне Национальный центр безопасности, который отвечает за борьбу с COVID-19 в Израиле, прямым текстом заявил, что эпидемия выходит из-под контроля. Поэтому, вероятно, что в течение ближайших 48 часов чиновники должны принять решение по этому поводу.

"Будут решать, будут ли частичные ограничения – это повлияет, в частности, на проведение массовых мероприятий, или это будет общенациональный карантин, как было в марте. Однако с экономической точки зрения – это будет сплошная катастрофа", – убежден он.

Справка. По состоянию на 30 июня в Израиле подтверждено 24 441 случай коронавируса COVID-19. От осложнений, вызванных болезнью, умерло 319 человек. Зато удалось выздороветь 17 218 пациентам.

Об отношении к ситуации с COVID-19

Ауслендер заметил: на улицах люди преимущественно носят маски. А накануне, когда он пытался спросить дорогу в другом городе, пожилая пара попросила его не приближаться к ним. То есть люди все понимают, но это зависит от места пребывания и сознания людей, которые там живут.

Эксперты предполагают, что люди неправильно поняли ослабление карантина. Они восприняли его как отмена: рванули на пляжи, в бары, рестораны, дискотеки и тому подобное. Хотя власть призвала быть осторожными, выждать хотя бы еще месяц от силы,

– подчеркнул он.

И добавил, что в целом люди в Израиле, а особенно молодежь, становятся несколько равнодушными к ситуации с коронавирусом. Это также, к сожалению, провоцирует соответствующие последствия.

Сергей Ауслендер о новой вспышке COVID-19 В Израиле: смотрите видео