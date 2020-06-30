Днями в Ізраїлі зафіксували найбільшу кількість інфікованих коронавірусом COVID-19 з кінця квітня. Влада говорить про те, що існує ймовірність відновлення карантинних обмежень, якщо ситуація не покращиться.

Зараз щодоби в країні підтверджують приблизно 600 нових випадків коронавірусу. Про це у ефірі ранкового шоу на 24 каналі розповів Сергій Ауслендер, журналіст з Ізраїля.

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Натомість, за його словами, до початку виходу Ізраїлю з карантину ці показники коливалися на рівні 5 – 10 випадків, тобто були в 100 разів меншими.

Ауслендер зауважив: низка експертів вважають, що різке зростання кількості хворих пов'язане зі збільшенням кількості тестувань. Адже один із найважливіших параметрів – кількість тяжких хворих та тих, хто підключені до апаратів ШВЛ, майже не збільшується.

"Кожного дня в лікарнях перебуває приблизно 100 людей. Це може означати те, що переважна більшість населення переносить хворобу безсимптомно і ми потрохи долаємо пандемію. Але побачимо, поки важко щось прогнозувати", – зазначив журналіст.

Він також пояснив, що наразі жорстких карантинних обмежень на загальнонаціональному рівні не повертають. Уряд доручив ухвалювати відповідні рішення місцевій владі, поки вирішує – вводити чи ні.

Адже з одного боку Мінохорони здоров'я вимагає терміново запроваджувати ці заходи. Водночас міністри економічного блоку пояснюють, що карантин просто доб'є економіку, яка і так "ледве дихає", тож вже не буде кого рятувати,

– наголосив Ауслендер.

Журналіст також розповів, що напередодні Національний центр безпеки, який відповідає за боротьбу з COVID-19 в Ізраїлі, прямим текстом заявив, що епідемія виходить з-під контролю. Тому, ймовірно, що протягом найближчих 48 годин чиновники мають ухвалити рішення щодо цього.

"Вирішуватимуть, чи будуть часткові обмеження – це вплине, зокрема, на проведення масових заходів, чи це буде загальнонаціональний карантин, як було в березні. Проте з економічної точки зору – це буде суцільна катастрофа", – переконаний він.

Довідка. Станом на 30 червня в Ізраїль підтверджено 24 441 випадок коронавірусу COVID-19. Від ускладнень, спричинених хворобою, померли 319 людей. Натомість вдалося одужати 17 218 пацієнтам.

Про ставлення до ситуації з COVID-19

Ауслендер зауважив: на вулицях люди переважно таки носять маски. А напередодні, коли він намагався запитати дорогу в іншому місті, літня пара попросила його не наближатися до них. Тобто люди все розуміють, але це залежить від місця перебування та свідомості людей, які там живуть.

Експерти припускають, що люди неправильно зрозуміли послаблення карантину. Вони сприйняли його як скасування: гайнули на пляжі, в бари, ресторани, на дискотеки тощо. Хоча влада закликала бути обережними, вичекати хоча б ще місяць від сили,

– підкреслив він.

Й додав, що загалом люди в Ізраїлі, а особливо молодь, стають дещо байдужими до ситуації з коронавірусом. Це також, на жаль, провокує відповідні наслідки.

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