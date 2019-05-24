Израильская компания установила краны с питьевой водой в авто: впечатляющие фото
Израильская компания Watergen разработала систему, которая обеспечит водителей всегда свежей и прохладной водой из-под крана прямо в машине.
Разработчики не стали устанавливать в транспортное средство трубы, зато обустроили в кузове генератор воды из воздуха.
Читайте также: Собаки-курьеры: в США разработали уникальную доставку будущего
Специальная установка собирает влагу из атмосферы и конденсирует ее в жидкость, пригодную для питья. Из отдельного резервуара вода охлажденной подается в кран, вмонтированный рядом с подлокотником. Благодаря такой системе нет никакой необходимости в пластиковых бутылках или другой таре, которой часто обильно усеяны обочины дорог.
Авто с системой водоснабжения
Технология на самом деле не новая, однако израильские ученые являются первыми, кто додумался интегрировать свой атмосферный генератор воды в автомобиль.
В кузове авто установлен генератор воды из воздуха
Перед тем, как забрать влагу, система тщательно отсеивает всю мелкую пыль – воздух проходит несколько этапов фильтрации. Со слов разработчиков, их установка вполне жизнеспособна даже в районах с высоким уровнем загрязнения воздуха, а вода, добытая таким способом, – абсолютно безопасна для здоровья.
Кран с питьевой водой для авто
Технология опробована в мире, ею уже пользуются и в офисах, и дома. И наибольшую ценность схожие разработки имеют для жизни отдаленных районов, где обычная питьевая вода – это роскошь.
Пока не известно, когда можно будет пить свежую прохладную воду из-под крана, параллельно управляя своим авто.