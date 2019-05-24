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      Ізраїльська компанія встановила крани з питною водою у авто: вражаючі фото

      Інновації 326 Читать новость на русском

      Ізраїльська компанія Watergen розробили систему, яка забезпечить водіїв завжди свіжою і прохолодною водою з-під крана просто в машині.

      Розробники не стали встановлювати у транспортний засіб труби, натомість облаштували в кузові генератор води з повітря.

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      Спеціальна установка збирає вологу з атмосфери та конденсує її в рідину, яка придатну для пиття. З окремого резервуара вода охолодженою подається до крана, вмонтованого поруч із підлокітником. Завдяки такій системі немає жодної необхідності у пластикових пляшках чи іншій зайвій тарі, якими часто рясно "всіяні" узбіччя доріг.

      вода з крану у авто
      Авто зі системою водопостачання

      Технологія насправді не нова, однак ізраїльські вчені є першими, хто додумався інтегрувати свій атмосферний генератор води в автомобіль.

      авто кран з водою
      В кузові авто встановлено генератор води з повітря

      Перед тим, як забрати вологу, система ретельно відсіює увесь дрібний пил – повітря проходить кілька етапів фільтрації. Зі слів розробників, їхня установка цілком життєздатна навіть у районах із високим рівнем забруднення повітря, а вода, добута в такий спосіб, – абсолютно безпечна для здоров'я.

      авто з краном з водою
      Кран з питною водою для авто

      Технологія випробувана у світі, нею вже користуються і в офісах, і вдома. Та найбільшу цінність схожі розробки мають для життя віддалених районів, де звичайна питна вода – це розкіш.

      Наразі невідомо, коли можна буде попивати свіжу прохолодну воду з-під крана, паралельно керуючи своїм авто.

      blog_ava
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      Теги: Авто Наука Транспорт Новини Ізраїля
      Джерело: 24 канал
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