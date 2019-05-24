Ізраїльська компанія встановила крани з питною водою у авто: вражаючі фото
Ізраїльська компанія Watergen розробили систему, яка забезпечить водіїв завжди свіжою і прохолодною водою з-під крана просто в машині.
Розробники не стали встановлювати у транспортний засіб труби, натомість облаштували в кузові генератор води з повітря.
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Спеціальна установка збирає вологу з атмосфери та конденсує її в рідину, яка придатну для пиття. З окремого резервуара вода охолодженою подається до крана, вмонтованого поруч із підлокітником. Завдяки такій системі немає жодної необхідності у пластикових пляшках чи іншій зайвій тарі, якими часто рясно "всіяні" узбіччя доріг.
Авто зі системою водопостачання
Технологія насправді не нова, однак ізраїльські вчені є першими, хто додумався інтегрувати свій атмосферний генератор води в автомобіль.
В кузові авто встановлено генератор води з повітря
Перед тим, як забрати вологу, система ретельно відсіює увесь дрібний пил – повітря проходить кілька етапів фільтрації. Зі слів розробників, їхня установка цілком життєздатна навіть у районах із високим рівнем забруднення повітря, а вода, добута в такий спосіб, – абсолютно безпечна для здоров'я.
Кран з питною водою для авто
Технологія випробувана у світі, нею вже користуються і в офісах, і вдома. Та найбільшу цінність схожі розробки мають для життя віддалених районів, де звичайна питна вода – це розкіш.
Наразі невідомо, коли можна буде попивати свіжу прохолодну воду з-під крана, паралельно керуючи своїм авто.