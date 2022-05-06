Корреспондент 24 канала побывал в Гостомеле в аэропорту ДП "Антонов" и сделал свежие фото самолетов. "Мрия" и "Руслан" находятся в своих ангарах, они получили мощные повреждения, но, несмотря на это, по-прежнему – величественны и впечатляющие.

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Самый большой и мощный в мире транспортный самолет Ан-225 "Мрия" практически уничтожен и, по мнению специалистов, восстановлению не подлежит. Можно использовать только некоторые элементы.

Рядом с "Мечтой" – сгорелая техника, а также сложенные неразорвавшиеся боеприпасы, которые были найдены саперами – разминирование еще продолжается.

Гигантская "Мрия" рухнула на бок и придавила маленький винтовой самолет.

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Находившийся на капитальном ремонте Ан-124 "Руслан" также поврежден – много пулевых и осколочных "ранений". Но его восстановление возможно – специалисты проводят экспертизу.

Украинские самолеты "Мрия" и "Руслан" в Гостомеле: фоторепортаж 24 канала

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