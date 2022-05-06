Кореспондент 24 каналу побував у Гостомелі в аеропорту ДП "Антонов" і зробив свіжі фото літаків. "Мрія" та "Руслан" перебувають у своїх ангарах, вони отримали потужні ураження, але попри це, як і раніше – величні та вражаючі.

До теми Дмитро Комаров зблизька показав знищений Ан-225 "Мрія"

Найбільший і найпотужніший у світі транспортний літак Ан-225 "Мрія" практично знищений і, на думку фахівців, відновленню не підлягає. Можна буде використати лише деякі елементи.

Поруч із "Мрією" – згоріла техніка, а також складені боєприпаси, що не розірвалися і були знайдені саперами. Розмінування ще триває.

Гігантська "Мрія" завалилася на бік і придавила маленький гвинтовий літак.

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Ан-124 "Руслан", який перебував на капітальному ремонті, також пошкоджений: має багато кульових та уламкових "поранень". Але його відновлення можливе – фахівці проводять експертизу.

Українські літаки "Мрія" та "Руслан" у Гостомелі: фоторепортаж 24 каналу

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