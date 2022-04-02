У ході фільмування наслідків російського вторгнення, Комаров прибув й до Гостомельського аеропорту, бої за який розпочалися 24 лютого 2022 року під час російського повномасштабного вторгнення в Україну.

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Журналіст показав зруйнований Ан-225 "Мрія", який ще нещодавно вважався найпотужнішим літаком у світі.

Важко передати цей біль, який я відчуваю в цьому місці, коли дивлюся на літак "Мрія". Гордість українців, гордість всього світу. Його зустрічали, його наводили у приклад,

– зазначив Комаров.

Журналіст додав, що "Мрія" був зроблений українськими конструкторами-інженерами, якими захоплювався увесь світ. Але в російської армії піднялася рука знищити настільки цінну річ.

Він підсумував, що росіяни можуть знищити літак, але українську мрію зруйнувати не вдасться й звільнені Буча та Гостомель – ще одне тому підтвердження.

Як виглядає Ан-225 "Мрія" після вторгнення російських військ: дивіться відео

Знищений Ан-225 "Мрія": від 27 лютого до сьогодні: