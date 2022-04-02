Знімки свідчать про те, що окупанти раптово зникла з аеропорту, який розташований за трохи більше ніж 28 кілометрів від Києва.

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31 березня представник Міноборони США повідомив, що росіяни, імовірно, відходять від позицій в Гостомелі. Супутникові знімки підтвердили це – на світлинах видно, що окупанти покинули аеропорт.

Росіяни покинули Гостомель / Фото Maxar Technologies

Раніше, за даними супутника, було видно, що навколо своєї техніки росіяни робили окопи та насипи. Зараз залишилися тільки окопи – техніка зникла.

Росіяни покинули Гостомель / Фото Maxar Technologies

Зараз немає інформації щодо того, куди зникла ворожа техніка. Раніше переговорна група Росії повідомляла про зменшення військової активності навколо Києва.

Усі сили, які були сконцентровані на Гостомелі, прийшли з Білорусі. Зараз коментарів від російського керівництва, чи повернулися бойовики до Білорусі, немає.

Росіяни покинули Гостомель / Фото Maxar Technologies

Супутникові знімки теж не можуть сказати багато – над місцем пересування ворожої техніки – густа хмара, яка не дозволяє відстежувати переміщення російських військ.

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